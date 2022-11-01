Окупанти вдарили фосфорними снарядами по житловому сектору в Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватному сектору одного з районів Бахмута Донецької області.
Про це повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси у приватному секторі одного з районів Бахмута", - йдеться у повідомленні.
по темі
В окупованій Волновасі ЗСУ влучили в ресторанно-готельний комплекс "Ахтамар". За одними даними, там знаходилась комендатура. За іншими розташування кадирівців
Українські захисники на минулу добу знищили 650 російських окупантів, чотири ворожих гелікоптери й один літак. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада
ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку
Станом на ранок понеділка, 31 жовтня, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією
Українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів