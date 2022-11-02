Окупаційна влада Херсонщини оголосила примусову "евакуацію" біля Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив примусову "евакуацію" жителів прибережних територій на відстані 15 кілометрів від річки Дніпро.
Вивозитимуть мешканців населених пунктів Новокаховської, Голопристанської, Алешкінської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громади.
Окупаційна адміністрація Каховського району опублікувала розпорядження Сальда про "вивезення (евакуацію) у примусовому порядку" місцевих жителів, а також підрозділів органів влади та муніципальних підприємств.
Окупаційна влада попереджає тих, хто захоче залишитися, що з 6 листопада почне застосовувати "примусові заходи евакуації".
Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся.
В анексованій частині Херсонщини з 19 жовтня розпочали "організоване переміщення" мешканців на лівий берег Дніпра. До 26 жовтня представники окупаційної влади заявили, що вивезли 70 тисяч українців.
Їм обіцяють по 100 тисяч рублів і надання "житлового сертифікату".
Американський Інститут вивчення війни припускає, що росія готується пошкодити дамбу Каховської ГЕС та покласти відповідальність на Україну.
Нагадаємо, у Новій Каховці окупаційна влада масово зачиняє магазини та ринки.
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