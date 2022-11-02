росія вдарила ракетами по Одеській області: що відомо [ Редагувати ]
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На світанку середи, 2 листопада, на Одеську область російські окупанти спрямували три крилаті ракети Х-59. Сили ППО їх збили.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області. Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем", - йдеться в повідомленні.
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Прокурори встановлюють, які захисні споруди досі не в належному стану, і готують позови щодо бездіяльності їхніх утримувачів. В Одеській області у суді таких справ поки лише 5. Ще 20 позовів - у роботі.
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