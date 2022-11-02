росія може бити по Україні балістичними ракетами: чим вони небезпечні [ Редагувати ]
росія, ймовірно, може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети. Вони несуть загрозу, оскільки мають велику швидкість польоту.
Про це повідомляє спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", - заявив він.
За словами Ігната, росія має дефіцит балістичних ракет. Тому рф попросила допомоги в Ірану, який зголосився надати балістику.
Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими росія і раніше обстрілювала Україну. Наразі українські військові не мають ефективних засобів боротьби проти них.
"Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив Ігнат.
Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.
"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - підкреслив він.
по темі
Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів
російські війська продовжують вести масовані атаки на Донбасі
Минулої доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань
Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області
Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватному сектору одного з районів Бахмута Донецької області