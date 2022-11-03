У Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія. У місті Жовті Води в ніч з 1 на 2 листопада було скоєно зухвалий напад на оператора телеканалу "Прямий". Імовірніше за все, нападник – співробітник СБУ. Про це повідомляє видання "СтопКор" та публікує відповідне відео.

На кадрах видно, як представник правоохоронних органів з жовтою пов’язкою на руці дає потиличники оператору, в якого камера в руках. Найімовірніше, що це – співробітник СБУ. Після чого, інший правоохоронець відбирає камеру в медійника. Увесь процес супроводжується відбірною нецензурною лексикою, яка лунає з вуст правоохоронців.

Наостанок СБУшник завдає удару ногою представнику ЗМІ. Як пише портал, подія відбулася біля тютюнової фабрики у Жовтих Водах, куди прибули правоохоронці – СБУ та Нацгвардія. Підприємство заблокували та не допускали туди працівників. Інформацію підтверджують і на "Прямому".

Як розповів оператор Олександр Дубина, правоохоронці також розбили його камеру. У "СтопКорі" заявляють, що від дій правоохоронців постраждала також їхня журналістка Олександра Сербін та оператор.