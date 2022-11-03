Зеленський привітав Нетаньяху з перемогою [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньяху з перемогою його парламентського блоку на виборах до Кнесету.
Про це повідомляється у Twitter глави держави.
За словами Зеленського, Україна та Ізраїль мають спільні цінності та виклики, які зараз потребують дієвої співпраці.
"Чекаємо, що з новим урядом Ізраїлю ми відкриємо нову сторінку у співпраці на благо наших дружніх народів!", - йдеться у привітанні.
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