Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньяху з перемогою його парламентського блоку на виборах до Кнесету.

Про це повідомляється у Twitter глави держави.

За словами Зеленського, Україна та Ізраїль мають спільні цінності та виклики, які зараз потребують дієвої співпраці.

"Чекаємо, що з новим урядом Ізраїлю ми відкриємо нову сторінку у співпраці на благо наших дружніх народів!", - йдеться у привітанні.