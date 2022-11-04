"Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями": Зеленський прокоментував ситуацію на фронті [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.
Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.
З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.
"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав політик.
Окрмі цього, він підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою - "За мужність та відвагу". Мовиться про:
- 43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила;
- 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.
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