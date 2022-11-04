США оголосили про новий пакет допомоги: що відомо [ Редагувати ]
У п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.
Про це повідомляє заступник прессекретаря Пентагону Сабрін Сінгх.
США надсилають Україні нову військову допомогу на 400 мільйонів доларів США.
До списку увійшли:
- ППО Hawk;
- відремонтовані танки Т-72;
- 250 БТР M1117;
- 40 бронекатерів;
- 1100 безпілотників Phoenix Ghost.
Як повідомляється, це чеські танки. США і Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриють Сполучені Штати.
Після повномасштабного вторгнення росії у лютому США надіслали 18,3 мільярда доларів військової допомоги Україні.
ППО Hawk
Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.
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