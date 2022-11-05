Суд засудив до 7 років в'язниці мешканку Житомирської області, яка співпрацювала з окупантами та передавала їм інформацію про пересування військових та авіацію ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Мешканка Чуднівської територіальної громади під час спілкування в соцмережі з військовослужбовцем збройних сил рф погодилася на співпрацю. Вона отримала для конспірації позивної "Перемога" і систематично розвідувала і передавала ворогові відомості, які використовувалися для ведення війни на території України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з квітня по червень цього року жінка збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати, а також рух вертольотів над селами.

Задокументовано понад десять фактів передачі інформації російському куратору.

На суді жінка визнала свою провину та заявила, що виконувала завдання окупантів безкоштовно.