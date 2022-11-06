Російське командування наказало окупантам прорвати ЗСУ у Луганській області. Проте українські війська тримають позиції та поступово просуваються.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед - до звільнення Луганської області, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б", - заявив він.

Гайдай підтвердив, що росіяни намагаються знову захопити Білогорівку. За його словами, окупанти розуміють, що у разі їх відступу далі ЗСУ можуть звільнити наступним Лисичанськ.

Також Гайдай зазначив, що українські бійці вмотивовані і налаштовані йти вперед. Очільник Луганської ОВА заявив, що росіяни втратили близько 500 солдатів у районі Макіївки у Сватівському районі. Він підкреслив, що окупанти не забирають тіла загиблих, аби не виплачувати родичам компенсації.