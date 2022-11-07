ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів і 19 бронемашин [ Редагувати ]
За останню добу, 6 листопада, російські окупанти втратили в Україні 530 вояків, 6 танків і 19 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника становлять:
- особового складу - близько 76 460 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 2 771 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5 630 (+19) од,
- артилерійських систем - 1 782 (+1) од,
- РСЗВ - 391 (+0) од,
- засоби ППО - 202 (+0) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 472 (+7),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 199 (+8) од,
- спеціальна техніка - 157 (+2).
Нагадаємо, в окупованому Лисичанську на Луганщині ударом ЗСУ знищені десятки кадировців.
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