Без дощів, але з туманами: синоптики розповіли про погоду [ Редагувати ]
Осінь
Джерело: Pexels
Джерело: Pexels
Сьогодні, 14 листопада, в Україні буде сухо, без дощів, але з туманами зранку одразу у кількох областях.
Дощі
Без опадів
Тумани
У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вранці
Температура
вдень 3-8° тепла, у західній та південній частинах 9-13°.
по темі
Prev Next
13 листопада 2022 05:50 Погода на 13 листопада: що обіцяють синоптики
У неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода
07 листопада 2022 02:17 Хмарно, місцями дощ та туман: прогноз погоди на 7 листопада
У понеділок, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі дощі та туман
05 листопада 2022 18:22 В Україну йдуть дощі та заморозки: прогноз погоди на 6 листопада
Погода в Україні 6 листопада буде прохолодною та мокрою. У низці регіонів синоптики прогнозують дощі та суттєві похолодання
31 жовтня 2022 02:24 В Україну йде холод: прогноз погоди на 31 жовтня
Із приходом нового тижня прийде нова погода
27 жовтня 2022 07:24 Дощі та туман: якою буде погода в Україні 27 жовтня
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні прогнозується дощова погода