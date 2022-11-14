ЗСУ увійшли до ще одного села у Херсонській області [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Українські військові підняли національний прапор у селі Музиківка Херсонського району.
Про це повідомляє 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка у Facebook.
""Нарешті і ми вільні!" - жителі Музиківки. Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зняли черговий "аквафреш" і звільнили ще одне село на Херсонщині", - сказано у повідомленні.
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