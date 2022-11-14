Поблизу Куп’янська виявили нові тіла закатованих людей (фото) [ Редагувати ]
Правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від рф у Харківській області. Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури.
У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
У смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували труп 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На тілі трупа виявлено дві колото-різані рани на спині.
Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.
У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано.
Правоохоронці заявляють, що було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.
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