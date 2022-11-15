"Настав час припинити руйнівну російську війну" - Зеленський на саміті G20 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі закликав припинити руйнівну війну росії. Про це повідомляє AFP.
Він сказав, що хоче, щоб війна з росією закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.
Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна мусить і може бути зупинена.
Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з росією "всіх на всіх".
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