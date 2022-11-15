Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі закликав припинити руйнівну війну росії. Про це повідомляє AFP.

Він сказав, що хоче, щоб війна з росією закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.

Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна мусить і може бути зупинена.

Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з росією "всіх на всіх".