Каховська ГЕС перестала виробляти електроенергію [ Редагувати ]
Турбіни Каховської ГЕС перестали виробляти електроенергію. Про це повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет.
Окупаційна влада Нової Каховки 13 листопада допустила консервацію ГЕС. Раніше повідомлялося, що Каховська гідроелектростанція отримала "грандіозні" ушкодження внаслідок російських обстрілів, на їхнє усунення може знадобитися рік.
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