Обстріл Києва: окупанти вдарили по ще одній багатоповерхівці [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, вдень окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку у Печерському районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Ще одне влучення у Печерському районі. Багатоповерхівка", - написав мер.
Таким чином кількість багатоповерхівок столиці, по яких вдарили сьогодні окупанти, збільшилася до трьох.
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