У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали ракетних ударів по території Київської області. Внаслідок цього склалася критична ситуація з електропостачанням в регіоні.

Про це повідомляє очільника Київської ОВА Олексій Кулеба.

"рф завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням", - йдеться у заяві.

За словами Кулеби, всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури наразі працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення.

"Також введені екстрені обмеження електрики. Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком - користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають", - додав Кулеба.

За словами очільника області, усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів.