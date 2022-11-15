Ситуація з електропостачанням критична: стали відомі наслідки ударів по Київській області [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали ракетних ударів по території Київської області. Внаслідок цього склалася критична ситуація з електропостачанням в регіоні.
Про це повідомляє очільника Київської ОВА Олексій Кулеба.
"рф завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням", - йдеться у заяві.
За словами Кулеби, всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури наразі працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення.
"Також введені екстрені обмеження електрики. Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком - користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають", - додав Кулеба.
За словами очільника області, усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів.
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