Понад 90 ракет та 10 "Шахедів": звідки війська рф завдавали ударів по Україні [ Редагувати ]
15 листопада вдень, близько 14:30, російські війська вдарили територією України крилатими ракетами повітряного та морського базування.
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти задіяли 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".
Усього було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з Ростовської області, а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.
За попередніми даними, силами ППО знищено 73 крилаті ракети ворога і всі 10 дронів-камікадзе.
Як і передбачалося, ворог продовжує атакувати високоточною зброєю об'єкти критичної інфраструктури України.
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