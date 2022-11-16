У Києві та області досі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень не діють.

Про це повідомляє постачальник енергоресурсів Yasno.

"За вказівками НЕК Укренерго у Києві застосовано екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що після масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.

"Енергетики докладають максимум зусиль щодо її стабілізації. Тому статус із ймовірних відключень скоро змінюється", - додали в Yasno.