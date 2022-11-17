Над Києвом та областю літають дрони, вже 4 збили [ Редагувати ]
У Київській області під час повітряної тривоги збили чотири іранських дрони-камікадзе. Один з них збили у районі столиці.
"Над Київським водосховищем збито два БПЛА Shahed", - йдеться у повідомленні.
Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що у небі над Київською областю зафіксовано проліт ракет. Він закликав жителів до кінця повітряної тривоги залишитися в укриттях.
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