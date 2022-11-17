У Київській області під час повітряної тривоги збили чотири іранських дрони-камікадзе. Один з них збили у районі столиці.

"Над Київським водосховищем збито два БПЛА Shahed", - йдеться у повідомленні.

Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що у небі над Київською областю зафіксовано проліт ракет. Він закликав жителів до кінця повітряної тривоги залишитися в укриттях.