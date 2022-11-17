Окупанти вдарили по інфраструктурі Одеської області [ Редагувати ]
Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області.
Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Противник завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях", - написав він, не уточнивши, який саме об'єкт постраждав від удару.
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