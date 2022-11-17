Кулеба закликав США пришвидшити постачання ППО для України [ Редагувати ]
Україна закликала США пришвидшити постачання систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
Держава просить Штати передати комплекси "Patriot" для потреб ЗСУ.
17 листопада Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном прямо під час чергового масштабного ракетного обстрілу України вранці.
Він зазначив, що політики поділяють думку, що росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови.
Я подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я теж переконаний, що час "Patriots" настав.
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