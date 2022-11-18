Обстріл Херсону: внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель [ Редагувати ]
Внаслідок ворожого обстрілу від осколкових поранень загинув житель Херсона. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневою поразкою Чорнобаївку, Антонівку та сам Херсон.
Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий житель. Також поблизу попадання мінометного снаряда пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку.
Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".
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