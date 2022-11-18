Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів [ Редагувати ]
В ніч проти 18 листопада окупанти випустили по кварталах Нікополя понад 40 снарядів. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Ворог застосував РСЗВ.
У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.
Прилетіло від росіян у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Пошкоджено гаражі та автомобілі. Без жертв та постраждалих.
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