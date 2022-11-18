У Карпатах випало більше метра снігу [ Редагувати ]
На високогір'ї Карпат висота сніжного покрову перевищила один метр. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Температура впала до 4 градусів морозу.
Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг.
За даними рятувальників, товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах - більше метра.
Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря 4 градусів морозу.
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