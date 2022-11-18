У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Запоріжжі сьогодні ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.
Очевидці повідомляють, що чули щонайменше п'ять гучних вибухів.
За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. На місці удару вже працюють рятувальники.
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