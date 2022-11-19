"Революція дронів", яка змінила стратегію сучасних воєн. Саме так назвали війну за Карабах у 2020-му. Бо саме майстерне застосування беспілотників забезпечило Азербайджану перемогу. Ізраїльські БПЛА та славнозвісні "Байрактари" - це ті апарати, якими армія Азербайджану вражала цілі вірмен. Переоцінити важливість дронів в нашій війні - теж складно. Вони розвідують позиції ворога, коригують вогонь і завдають ударів. Тому беспілотники - у трійці найактуальніших потреб для армії. Чи допоможуть переломити хід і російсько-укораїнської війни? Аналізувала Ольга Жидецька.

Вони - всевидячі очі розвідки. І караюча рука нашого війська. А іноді і те, й інше. Сучасні війни - це війни технологій. Перевагу дає вже не кількість солдатів та броні, а передові різновиди зброї та безпілотники.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Є абсолютно різні моделі, різні специфікації, обладнані під різні функції, скажімо так, з різними елементами. Перше - розвідка, як наслідок - корегування вогню артилерії, встановлення позицій противника, для того, щоб артилерія била точніше. Третє - транспортування, перевезення вантажів, розмінування, надводні системи. Ну і звичайно, бойові дрони.

Війною дронів називали і війну за Карабах. Оглядачі вважають, що саме безпілотники забезпечили перемогу Азербайджану. На полі бою Вірменія не мала чого їм протиставити. Саме цю війну назвали "революцією дронів". Мовляв, вона змінила сучасне ведення бойових дій.

Відео ударів БПЛА по цілях в Карабаху у 2020 році стали символом тієї війни. Міністерство оборони Азербайджану надавало відео з дронів-розвідників, відео з камер ударних дронів.

Зрештою, як і зараз в Україні, відео з поля бою теж було елементом інформаційної війни. Азербайджан кілька років вкладав великі гроші у закупівлю військової техніки. Цьогоріч країна представила бойові дрони власного виробництва.

Але тоді, у 2020-му, перемогу Баку забезпечили дрони насамперед ізраїльського виробництва Harop, Sky Striker и Orbiter (до речі, Україні Ізраїль беспілотники не продає), а також - турецькі "Байрактари". Саме Азербайджан став першим покупцем цих БПЛА.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Щодо Bayraktar ТВ2, то в бойових діях 44-денної війни вони постійно були у повітрі. А от координувати і синхронізувати одночасне застосування ізраїльських і турецьких БПЛА, звісно, потребувало великої майстерності. Стратегічні цілі, великі військові об'єкти були вражені Harop, а бронетехніка та інші цілі - переважно вражали Bayraktar.

Усенародну любов "Байрактар" здобув і в Україні, бо має на рахунку тисячі вражених цілей. На "Байрактари" збирали самі українці, а потім безпілотники - купили за внески литовців та поляків.

Арвидас Анусаускас, міністр оборони Литви:

1.5 мільйони євро донатів були використані на озброєння цього безпілотника. Він вирушить в Україну негайно.

Та не самими лише "Байрактарами" воюють українські бійці. На озброєнні є як дрони, надані західними партнерами, так і власні розробки. Жару окупантам дає найдешевший у світі багаторазовий ударний безпілотник "Панішер". Вартість комплекту - 50 тисяч доларів.

На позиції ворога успішно наводять нашу артилерію "Лелеки" та "Фурії". Для військових потреб армійці пристосували навіть цивільні коптери - китайські "Мавік" та американські Autel. Відносно дешеві "побутові" пташки - вартістю кілька тисяч доларів - стали незамінними не тільки для розвідки. Народні умільці навчилися друкувати на 3-D принтері спеціальні кріплення, які дозволяють вражати противника гранатами.

Та дрони на озброєнні мають і окупанти. І, за словами наших бійців, натепер перевага на боці того, хто вправніше ними керує і має надійний звʼязок.

Фанат, командир підрозділу:

Єдина відмінність у тому, що у нас є старлінк-інтернет. Ми можемо робити трансляції з коптера, вони цього не можуть. У них весь звʼязок іде по раціях, мобільні телефони і тому подібне.

Війна тут йде насамперед, хо швидше зреагує і нанесе ураження. А ще, кажуть експерти, надзвичайно важлива кількість дронів у війську. Адже на війні безпілотники - це витратний матеріал.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Не буває достатньо. Наприклад дрони-камікадзе - це як снаряди, фактично матеріал, який постійно треба поновлювати. Тому всі ініціативи спрямовані на Армію дронів, державні ініціативи, потім велика кільість волонтерських проектів, які зараз є, їх реалізують, виробляють, модифікують. Це все потрібно.

У межах державної ініціативи Армія дронів, за всенародно зібрані гроші, уже куплено 40 польських ударників Вормейт. Але успішна робота безпілотників - це не тільки техніка.

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України:

Дуже важливо, щоб були досвідчені пілоти, щоб вони могли використовувати пташки, щоб вони не падали, щоб не були пошоджені. Тому ми хочемо допомогти школам дронів розвиватися. За минулий місяць вже 400 людей пройшли школу дронів в Україні.

Загалом навчити керувати дронами планують 3500 тисячі людей.

Тим часом на підкріплення Армії дронів іде перший у світі Флот морських безпілотників. За менш, ніж 10 днів на втілення нового українського проєкту через платформу Юнайтед 24 зібрали 250 мільйонів гривень, що дозволить придбати 25 бойових надводних дронів секретної української розробки.

Це важлива зброя, це зброя майбутнього, вона відіграє важливу роль у війні. Маючи флот надводних дронів, Україна може реально нанести досить серйозну шкоду Чорноморському флоту і, скажімо, взагалі нівелювати його роль там.

Загалом Україна планує збільшити флот дронів до ста одиниць. Нарощуватиме і власне виробництво інших безпілотних систем. А ще просить допомоги в іноземних партнерів.

Леонід, розвідник:

Якщо нам поставляти просто багато вибухівки, то ми не виграємо. Щоб ми знищували супротивника, от наприклад Хаймарсами, нам потрібно ще на кожен Хаймарс 10 флайаїв.

Безпілотники - у трійці найзатребуваніших військових постачань - поряд з артилерією та Протиповітряною оборною.