270 доба повномасштабної російсько-української війни: Збройні Сили України закріпилися на правобережжі Херсонщини, а виведені звідти підрозділи російського окупаційно-терористичного війська, зокрема з новомобілізованими окупантами, рф відправляє в Донецьку й Луганську область.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Командування російських військ планує перекинути деякі підрозділи, які втекли з правобережжя Херсонщини, на фронт у Донецькій і Луганській областях, де зараз тривають інтенсивні бойові дії. Водночас новомобілізовані окупанти такій перспективі не раді - вони обурені.

Лише за минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині. Це все супроводжується значними втратами ворога в живій силі й військовій техніці.

Натомість ворог завдав протягом доби авіаційного удару, 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Святогірська й Краматорська.

"У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь", - додали в Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог у прикордонних районах Бєлгородської області продовжує прикривати російсько-український кордон, проводить демонстраційні і провокаційні дії. російські окупанти здійснили мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються. Обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках російське окупаційне військо зосередило тут основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог обстрілює з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню загарбників постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог веде позиційну оборону, удосконалюючи фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, а також не припиняючи артилерійські обстріли позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Для уточнення позицій ЗСУ та коригування вогню артилерії веде повітряну розвідку БпЛА. Під ворожий вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії потрапили райони Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та місто Херсон.

У Луганській області російське військо встановило додаткові блокпости, щоб виявляти й затримувати дезертирів.