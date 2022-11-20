ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії [ Редагувати ]
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Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
- танків - 2886 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,
- артилерійських систем - 1868 (+1) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),
- крилаті ракети - 480 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
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