У Херсоні повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Жителі звільненого Херсона сьогодні, 21 листопада, повідомляють про вибухи. Причини поки невідомі.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.
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