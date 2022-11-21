Під Мелітополем ліквідовано ворожу базу [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що ще одна військова база російських окупантів була ліквідована у селищі Веселе у Мелітопольському районі. Про це він написав у Telegram.
Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств.
Федоров зазначив, що в офісній будівлі проживав особовий склад росіян, а поруч з нею дислокувалася їхня військова техніка.
Місцеві мешканці повідомляють про суттєві руйнування внаслідок вибухів.
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