Українські прикордонники на Півночі пильно охороняють рубежі. І зазначають: фізичний і моральний дух хлопців настільки високий, що ворогові краще на Волинь не сунутися. Наші кореспонденти побували на території, яка розмежовує Україну із Білоруссю. Далі репортаж.

До бою! - До бою!

Щойно бійці чують заклик - усі, незалежно від обов'язків та місця перебування, беруться до зброї.

Андрій, керівник прикордонної застави:

Підрозділ постійно вдосконалює свої практичні навички для того, щоби в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду реагувати на зміни в обстановці, вийти на будь-яке завдання, яке буде поставлено.

26-річний Андрій отримав повістку на початку травня. У мирному житті чоловік працював фахівцем із продажу на престижному міжнародному підприємстві. Каже, жодної хвилини не вагався, тож нині у строю разом із побратимами.

Андрій, прикордонник:

Важко в тому плані, що психологічно сприймати те, що родина від тебе, ти від родини далеко. Життя перевернулося з ніг на голову. Але такий час - мусимо боронити країну, мусимо ставати в стрій. Тут більш ніж половина хлопців, які вимушені були залишити свою домівку. Залишити свою професію, родину й прийти сюди… Ми захищаємо тилові під'їзди до державного кордону. Ситуація контрольована, стабільна.

Ті, хто на бойовому завданні - мають інші обов'язки. Хтось куховарить…

М'ясо, там у се є. Там треба тільки зелень кинути і все.

Інші заготовляють дрова. Ними опалюють бліндажі. Сергій запрошує у свій.

Сергій, прикордонник:

Такий маленький бліндажик. Отакі бліндажики мають бути. Правильно: 2,40 на 1,80… Та як робилося? Так і робилося. Копали. Трактором викопали й далі все облаштовували по ходу… Твердо ж спати на ньому? - Ні, добре. Якраз добре спати, тож дивіться: під низом матрацик у нас є, не твердо спати, подушечка… Поставили водичку. Щоби повітря не сохло, щоби пара йшла. - Тут у нас буржуєчка, топимо, тепло дає - все добре. - А наскільки часу буржуйка, от ви заклали дров, наскільки часу вистачає цього тепла, скільки вона тримає? - Є тут таке піддувало, що воно регулює, то зранку пропалюємо, поки зараз нема таких сильних холодів, і ввечері підпалили до години 20-ї, і далі вже не опалюємо.

У вільний від виконання завдань час чоловік займається спортом. Зранку бігає, вдень піднімає штангу, яку сам і змайстрував. З дерева.

Сергій, прикордонник:

Якщо не на службі й усе добре виходить, то годину-півтори намагаюся приділити щодня.

Їхні позиції, кажуть прикордонники, надійно укріплені, та й сама волинська природа допомагає тримати оборону.

Андрій, керівник прикордонної застави:

Волинь може бути спокійна, бо хлопці на місці, чергують 24/7, постійно підвищують свою бойову готовність, моральний і психологічний стан насамперед усіх підлеглих козаків моїх же ж - усі готові до виконання завдань, усі на місці…

Більшість прикордонників тут служать від початку війни та вже мають серйозний досвід. Запевняють: поки вони на варті, ворог не пройде.