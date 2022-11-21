"У Херсоні знайшли 4 катівні" - Офіс генпрокурора [ Редагувати ]
У понеділок, 21 листопада, прокурори зафіксували нові воєнні злочини рф у Херсоні. Про це повідомив Офіс генпрокурора України у своєму Telegram-каналі.
У звільненому від російських окупантів місті встановлено місця катівень у чотирьох будинках.
За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові та представники спецслужб рф у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.
Це підтверджують відповідні документи. З місця обшуку також вилучено частини гумових палиць, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін.
Під час проведення слідчих дій із постраждалим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували застінку, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, наручники та інші речі.
Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України.
Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для подальшого судового процесу над російськими воєнними злочинцями.
Як повідомлялося, у Херсоні правоохоронці виявили повний перелік зрадників, які служили в "поліції" окупантів.
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