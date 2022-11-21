На Харківщині енергетики, аби відновити електрику у Старому Салтові, добираються до деокупованого селища на човні

Ворожі снаряди та бомби нищили геть усе: від будинків та доріг до ліній зв'язку та електромережі. Її наразі активно ремонтують, щоб повернути мешканцям, що й так натерпілися від рашистських асвабадітелей хоча б якісь ознаки цивілізації.