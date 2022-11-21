російські військові з реактивної артилерії атакували Вовчанськ (фото) [ Редагувати ]
У понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок обстрілу окупантів поранено дві людини.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці", - йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору.
"Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення", - додав очільник області.
Їхній стан медики оцінюють як середній.
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