Імовірність залишитися взимку без опалення й електрики для українців висока, як ніколи. Фраза про те, що ця зима стане найважчою за всю історію Незалежності - не просто слова. Але ми обов'язково вистоїмо і допомогти в цьому нам можуть прості побутові поради. Їх для всіх нас зібрала колега Анна Каменєва.

Як же холодно. Вже всіма ковдрами закуталася. І чаю, певно, літри 2 випила. І все одно не можу зігрітися. Знайома ситуація? Таке буває, коли взимку раптово зникає опалення, бо трубу прорвало. А цьогоріч - ще й на додачу - не варто відкидати того, що росіяни можуть пошкодити нашу систему опалення. Що тоді робити? Як зігрітися? Мабуть, треба обігрівач.

Полювати за обігрівачами йдемо до магазину. Вони бувають різні. Скільки коштують, які більш економні, які більш безпечні, давайте розбиратися.

О, я вже бачу перші. Вони такі компактні, маленькі і найдешевші, але ці виглядають більш такими надійними, о, а такий в мене колись був в бабусі. Я памʼятаю, масляні називаються. А такі - у нас на роботі. Очі розбігаються, який вибрати? Йдемо за консультацією.

Євген Ніколаєв, керуючий магазину:

Це тепловентилятори. Їх ще в народі називають "дуйки". У них всередині знаходиться або звичайна спіраль, як на цій моделі ви бачите або може знаходитись керамічний нагрівальний елемент, він трошки відрізняється, більш надійний, якщо порівнювати з такою. Але принцип роботи він схожий - обрали потужність, обрали режим нагріву включили і через те, що збиральна, гуляє це тепле повітря за рахунок вентилятора, вибивається вперед і дуже швидко нагріває приміщення. Вони дуже пересушують повітря, тому що відкритий нагрівальний елемент. Їх не можна використовувати, наприклад, у вологих приміщеннях як у ванній.

Тепер проведемо експеримент. Це пірометр - пристрій для вимірювання температури. Усі наші обігрівачі ми будемо ставити на однакову відстань від ведмедика, по якому і будемо визначати, на скільки зміниться його температура за 5 хвилин, аби зрозуміти наскільки швидко можна обігрітися певним обігрівачем. Ну от зараз міряєм початкову його температуру. Це в нас 21.2, тепер вмикаємо обігрівач на максимум. Відразу скажу - дуже неприємний запах.

Пройшло 5 хвилин, міряємо температуру нашого ведмедика. Так, дивіться 22 і 2 градуси. На один градус виросла його температура, досить швидко обігріває цей дуйчик. Утім, хочу сказати що він - шумний і трохи сушить повітря, от пройшло 5 хвилин, але це відчувається, трошки почало різати очі. Тому радять при купівлі такого тепловентилятора придбати і зволожувач повітря. Він вам знадобиться, якщо ваш вибір зупиниться на конвекторі.

Олександр Мінченков, продавець-консультант:

- В них іде нагрівальний елемент спіраль. Циркуляція повітря просто подається знизу і верх виходить тепле повітря. Є конвектор ось такого типу, можу показати вам. У них в чому буде великий мінус. Нагрівальний елемент розташований знизу і у вас пил буде просто падати на нагрівальний елемент бачите ось. - Там такі як голочки. – Так, ці голочки нагріваються і знизу є дірочки, через які потрапляють повітря, буде потрапляти пил, на них і ви будете відчувати просто запах гарі. На півтора кіловата хватить на 15 квадратних метрів. Є 2 з половиною кіловати, котрі йдуть, вони вже на 25-30 квадратних метрів, тобто зможуть гріти вам кімнату. - За який час? - За півгодини за 35-40 хвилин. Тепер у нас тут стоїть конвекторний обігрівач. Для чистоти експерименту, ми провітрили кімнату після тепловентилятора і трошки охолодили ведмедика. Тепер міряємо його початкову температуру. Минуло 5 хвилин. Міряємо температуру ведмедика. 23.5. - Ого. На цілих 3 градуса прогрілася. Ну а поки провітрюємо кімнату - слухаємо про інфрачервоні обігрівачі.

Євген Ніколаєв, керуючий магазину:

Вона всередині розігрівається, її тепло відбивається від спеціальних зеркальних поверхонь і це інфрачервоне випромінювання обігріває безпосередньо ті предмети, на які вона потрапляє. Тобто такі обігрівачі вони не гріють повітря, вони гріють предмети. Чому не можна їх використовувати в маленьких приміщеннях і не можна їх там в квартирах, як зазвичай невеликих, тому що як я казав, вони грають предмети є предмети речі, які потрапляють під їх випромінювання, якщо там вимкнути на повну потужність і не буде спрацьовувати термостат в такому випадку перегрітися і можуть навіть загорітися. Тобто це випромінювання не є таким досить безпечним, коли потрапляє на предмети з легкою низькою температурою горіння. - Наприклад що це може бути? - Якийсь там папірець чи як буквально якщо підносити вони так вигорають або якийсь там, можливо, кусочок шерсті або волосся, яке може просто спалахнути від цього, якщо близько буде знаходитись. Якщо просто там меблі то далі, воно просто може їм нашкодити через те, що буде перегріватися і воно може так повести, знаєте, так поверхня різні. Або знаєте плівки,плівка якісь такі є плівки можуть поплавитися, це також може бути дуже небезпечно. Тому такий пристрій, якщо можна використовувати - це велике відкрите приміщення, де немає там постійно обігріву, наприклад, гаражі якісь підсобні приміщення якісь там навіть не заводи беруть розвішують. - Для квартир такі не підійдуть? - Для квартир краще використовувати додаткові невеличкі обігрівачі.

Тепер вмикаємо нашу уфошку і міряємо температуру ведмедика. Початкова 22.5. Майже на 20 градусів більше. Швидко прогрілося за 5 хвилин. Ну і особливість саме інфрачервоноо обігірвача саме в тому, що він гріє не повітря, а саме предмети, на які направлений.

Олександр Мінченков, продавець-консультант:

Якщо брати цього року, це буде самий популярний обігрівач – масляний. Не сушить повітря. Мінусів все-таки тут декілька є, чому, тому що вони по-перше споживають достатньо багато енергії. Їм треба великий час на те, щоб вони почали розігріватися. Це десь приблизно ну якщо ви вмикаєте хвилин 5-7, треба чекати, поки він повністю прогріється. - Сам пристрій? - Сам пристрій, так. - А щоб обігріти кімнату? - А щоб обігріти кімнату - беремо десь приблизно 10-15 квадратних метрів кімнату, в нього нема циркуляції такого повітря - це просто як у вас батарея стоїть, централізоване опалення вдома в квартирі, приблизно десь за годину півтори у вас буде приблизно тепле приміщення. Тому всі його радять ставити ближче до ліжка, де ви будете спати. Ввімкнули масляний обігірівач. Чуєте характерний звук - потріскує масло, розігрівається. Мірємо температуру нашого ведмедика. - 20.6, 5 хвилин пішло.

Ну практично не прогрівся за 5 хвилин наш ведмедик. Це і зрозуміло, тому що масляні радіатори, вони розраховані на те, що дуже довго самі по собі розігріваються, але потім після вимкнення довго ще залишаються теплими і віддають тепло.

Ще один вид обігрівачів - керамічні панелі.

Євген Ніколаєв, керуючий магазину:

Це найсучасніший, найцікавіший варіант який можна використовувати в будь-який квартирі в будь-якому приміщенні. Це керамічні інфрачервоні панелі. Що вони собою являють. Це панель яка створена з металевого заднього шару, передній керамічний, є там ще ізоляційний певний проміжок і між ними знаходиться нагрівальний елемент змійкою такою укладений і він при нагріванні віддає тепло кераміці.

Для розігріву такої пластини потребується час від 15 до 30 хвилин залежності від її розміру потужності або товщини керамічного шару, який нанесений. Але після цього прогріву віддача дуже довго буде йти, тобто якщо більшість обігрівачів ми вимкнули, вони тепла більше не дають. - Крім масляного. - Крім масляного, так. Але тут віддача навіть довше ніж у масляного. Вони приблизно десь раза в 2 менше споживають електроенергії ніж всі, що попередньо ми дивилися. Тобто це найекономніший варіант буде для обігріву квартири. Наприклад, така панель,яка має зараз потужність тут приблизно 400 Вт, 350-400 вона може обігрівати повноцінно приміщення до 10 квадратів. Тобто для того, щоб обігріти таке приміщення попередніми типами обігрівачів, нам знадобилось мати кіловат потужності, а то і півтора.

А це - і економія в платіжках. Якщо ваш обігрівач в день працюватиме по 6 годин, то за місяць роботи керамічної панелі ви заплатите менше 200 гривень. Якщо це буде конвектор, то завдяки термостату - із гаманця доведеться викласти до 300 гривень. Робота масляного та інфрачервоного - приблизно обійдеться в 450. А найбільш прожерливий - дуйчик - 600 гривень на місяць.

До речі, під час відключень світла, вигідна покупка - масляний чи керамічний обігрівач.

Олександр Мінченков, продавець-консультант:

Дуже довго зберігається сама пластина, це тепло тобто півтори 2 години вона ще буде гаряча, вона буде видавати вам тепло. Так само як і масляний обігрівач.

А тепер про ціни. Найдешевші тепловентилятори - від 700 гривень, але не забувайте, що вам до нього доведеться купувати зволожувач повітря, а це ще додатково мінімум 1000. Конвектори - якщо з відкритим типом нагрівального елементу - ціни стартують від 1700 гривень, якщо закритого типу - від 2 тисяч. Це мінімум. Ціна залежить від влощі обігріву кімнати і необхідної для цього потужності. Вони бувають 1,5, 2, 2,5 кіловати. Інфрачервоні обігірвачі. Отака уфошки обійдуться мінімум в 3 тисячі гривень. Масляні радіатори - ціни стартують від 2,5 тисяч гривень. Ну якщо говорити про керамічні панелі, то ту ціна залежить від площі обігірву, необхідної потужності для цього. МІнімум доведеться викласти 1,5-2 тисячі. Це якщо в самої керамічної панелі не буде електронного управління.

А ви знали, що цьогоріч виникло вже 3000 пожеж саме через неправильне використання печей та електрообігрівачів. То які ж вони правила безпеки? Питаємо у рятувальників.

Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України:

- Основні причини чому виникають пожежі? - Якщо брати саме обігрівальні прилади, то одна з причин є перевантаження електромереж, тобто люди разом з обігрівальним приладом вмикають, ще додатково можуть вмикати електроплиту, електрочайник, праску і це викликає перевантаження електромереж. Викликає пожежу.Ще, звичайно, коли люди розміщають ці обігрівальні прилади поруч з горючими матеріалами, такими як штори,книжки, інші речі, які легко займаються. Тому одна з головних причин це звичайна - порушення правил поводження з цими предметами. Електрообігрівачі повинні знаходитись не менше ніж на 25 сантиметрів, а краще метр від горючих матеріалів. -Тобто по сушити там шкарпеточки на тепло вентиляторі не можна?- Ні, ми не рекомендуємо цього робити, тому що людина може забути про ці шкарпеткички і врешті-решт шкарпеточки можуть зайнятися від них, перекинутись вогонь на інші якісь предмети і виникнути масштабна пожежа. Тому краще сушити їх на балконі. - Який би ви порадили більш безпечний для використання? - Я думаю, якщо з усіх цих взяти, то звичайно, там, де немає спіралі нагрівання, тобто який захищений.

Тож, підіб'ємо підсумки. Порівняємо наші обігрівачі за такими критеріями - ціна, безпека, тепловіддача, витрати. Тепловентилятори - дешево і сердито. Але до них ще варто купити зволожувач повітря. Найбільш безпечні - керамічні панелі, масляні радіатори та конвектори із закритим типом нагрівального елемента. Після вимкнення тепловіддачу мають керамічний та масляний обігрівачі. По економії в платіжках в лідерах - теж кераміка.

А що робити якщо немає ні опалення, ні світла? Електрообігрівачі не врятують, а як зробити обігрівачі своїми рукаим - дивіться вже в наступних випусках рубрики "Маєш знати".