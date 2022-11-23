Про русофобію з екранів телевізора в ерефії кричать усі.

Головна "скрєпа" російського телебачення - русофобія. Цей термін пропагандисти використовують для пояснення всього, що не подобається їхній владі. А від лютого - росія з подвійною силою просуває цей наратив. Щодня росіянам розповідають про англосаксів, колективний захід та українських нацистів. Для чого? Карина Вакарєва розповість далі.

- Страшно, реально страшно сейчас признаваться в том, что я русская.

- Обливать россию грязью - это модно.

- Ну, вот это и русофобия. Она очевидна, из некоторых стран она так и хлещет через край.

Достатньо кілька днів подивитися російські федеральні канали, щоб від слова "русофобія" око почало сіпатися.

- Как обозначил президент россии вчера - русофобия и неонацизм - это по сути новое геополитическое оружие Запада против россии.

Про русофобію з екранів телевізора в ерефії кричать усі. Глядачів залякують історіями про українські біолабораторії і НАТО, яке нібито спить та бачить, як захоплює велику і непереможну росію.

- Европа ведет против нас войну не на жизнь, а на смерть.

Роками росіян годують байками про зовнішнього ворога, який оточив з усіх сторін.

Микола Давидюк, політолог:

Це дуже проста політична розкладка, коли намагаються створити зовнішнього ворога для того, щоб не бачили ворога внутрішнього.

І росіяни - терплять, забуваючи про все на світі - про стару хрущовку і про злиденну пенсію. Про бездоріжжя та захмарні рахунки за комуналку в країні, що донедавна продавала всьому світові газ. Ехх, ось переможе путін усіх цих русофобів, і от тоді, як заживемо!

Олег Саакян, політолог:

Першою із цілей було зменшення виїзду за кордон росіян. Налякати їх, що там за парканом страшно, там за парканом вас не люблять і нічого туди їхати.

І ось, переглядаючи всі ці кадри, розумієш, що для кремля російський народ і є той самий - справжній ворог. Бо ж поза телевізором життя країни, якій природа дала все - і нафту, і газ, і золото, алмази, нікель і далі по списку - ну ніяк не відповідає статусу наддержави. Тож виникає питання, а може, насправді, ті русофоби набагато ближче, ніж всі думали?

- Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения.

За ширмою боротьби з міфічними ворогами, російська еліта десятиліттями обкрадає свій народ. І без каналізації у містах, росіяни обходяться не з вини англосаксів.

- Ни водопровода, ни канализации. К таким условиям должны приспосабливаться жители Подмосковной Балашихи. Ситуация обострилась после того, как рухнул единственный уличный туалет.

І не європейці вирубають тайгу.

- Из-за того, что лес валят в Иркутской области, у нас начались пожары.

А тим часом, діти російської еліти вчаться за кордоном і живуть на розкішних віллах в Європі та Америці.

Микола Давидюк, політолог:

Еліта завжди була західною. Подивіться останні фото Лаврова: годинник – американський, телефон - американський, футболка - американська.

Ви запитаєте - а що ж прості росіяни? Невже, вони цього не бачать?

Олег Саакян, політолог:

В кожному росіянинові живе ось ця маленька людина. Феномен російської культури, який їй каже: " А что, а если бы меня допустили, я что бы так не делал? Я что своих детей так бы не упаковал?

Ось і робимо висновок, що вся ця русофобська тема - суто телевізійна лякалка для глибинного народу, який путіну потрібен для двох цілей - працювати та воювати.

- Я люблю военных, красивых, здоровенных.

Війна, між іншим, культова для росіян тема. Тому кремлівським русофобам вигідно тримати свій народ у постійному страху - зомбувати і доводити до істерики.

- Мы сидим действительно в кольце врагов. Наших бывших союзников берут за глотку к стенке.

Микола Давидюк, політолог:

Вони творять злочини, вбивають, ґвалтують, нападають без причини на країни, а потім кажуть - дивіться, це не ми. Те, що ви нас ненавидите, це через те, що ви русофоби. І от зараз вони створюють собі образ таких євреїв 21-го століття: дивіться, нас переслідують, нам не дають нормально жити, чому вони до нас пристали - закриваючи очі на те, що в Україні йде війна.

З початку повномасштабної війни в Україні - у соцмережах з'являється дедалі більше розгублених звернень росіян, що скаржаться на свою тяжку долю.

- Кого-то не пустили в ресторан, потому что русский, кому-то отказали в предоставлении услуг, сославшись на то, что русский. Мою знакомую уволили с работы только потому что она русская.

Тож якщо метою так званої спецоперації путіна було - перетворити росіян у вигнанців, то кривавого диктатора можна привітати. І як люблять примовляти у кремлі - ну хоч щось "пішло за планом".

- Никто не приносил такого катастрофического ущерба нашей стране в истории из её правителей, как вот этот черт.

Вдумайтеся, сьогодні жодна цивілізована країна не підтримує рф. Більшість росіян не розуміють, чому весь світ постав саме зараз, через війну в Україні. Вони ж мовчали і раніше - під час воєнних злочинів у Молдові, Чечні, Грузії, Сирії.

- Я не управляю танковой дивизией, я не принимал эти решения. Конкретные решения не в моей зоне ответственности, вне зоны ответственности многих моих друзей. Мы этот политический курс на самом деле не выбирали. Тут можно было бы оставить параграф для честных выборов в России, да? Но я не буду в это углубляться, потому что сейчас давать интервью - страшно.

"Подобається, не подобається…" - як любить примовляти путін. А за скоєні в Україні злочини доведеться відповідати не одному поколінню росіян.

Микола Давидюк, політолог:

Потрібно було виходити на великі мітинги, протести проти Путіна, потрібно було зупинити Путіна і не пустити людей на війну проти України. Вони нічого з цього не зробили. Ми ще бачили соціологію, 73 - 83 відсотки підтримки війни. Тобто, люди підтримали війну, їм подобалось війна. Вони хотіли цієї війни.

А поки емігранти з росії, що обживаються у Європі, роздають своїм співвітчизникам поради, як поводитися за кордоном.

- Купите футболку с украинским флагом, носите в качестве оберега заграницей. Естественно порицайте все действия Путина, то есть открыто говорите, что вы против того, что сейчас происходит.

Лякалка, яку путін вигадав, аби відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем - стала реальністю. І поки росіяни будуть потурати своєму вождю, відхрещуючись від відповідальності - вони приречені на вигнання, ізоляцію та бідність. Хоча до бідності їм якраз не звикати.