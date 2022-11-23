Русофобія як головний наратив: чому росіянам щодня розповідають про англосаксів, колективний захід та українських нацистів [ Редагувати ]
Головна "скрєпа" російського телебачення - русофобія. Цей термін пропагандисти використовують для пояснення всього, що не подобається їхній владі. А від лютого - росія з подвійною силою просуває цей наратив. Щодня росіянам розповідають про англосаксів, колективний захід та українських нацистів. Для чого? Карина Вакарєва розповість далі.
- Страшно, реально страшно сейчас признаваться в том, что я русская.
- Обливать россию грязью - это модно.
- Ну, вот это и русофобия. Она очевидна, из некоторых стран она так и хлещет через край.
Достатньо кілька днів подивитися російські федеральні канали, щоб від слова "русофобія" око почало сіпатися.
- Как обозначил президент россии вчера - русофобия и неонацизм - это по сути новое геополитическое оружие Запада против россии.
Про русофобію з екранів телевізора в ерефії кричать усі. Глядачів залякують історіями про українські біолабораторії і НАТО, яке нібито спить та бачить, як захоплює велику і непереможну росію.
- Европа ведет против нас войну не на жизнь, а на смерть.
Роками росіян годують байками про зовнішнього ворога, який оточив з усіх сторін.
Микола Давидюк, політолог:
Це дуже проста політична розкладка, коли намагаються створити зовнішнього ворога для того, щоб не бачили ворога внутрішнього.
І росіяни - терплять, забуваючи про все на світі - про стару хрущовку і про злиденну пенсію. Про бездоріжжя та захмарні рахунки за комуналку в країні, що донедавна продавала всьому світові газ. Ехх, ось переможе путін усіх цих русофобів, і от тоді, як заживемо!
Олег Саакян, політолог:
Першою із цілей було зменшення виїзду за кордон росіян. Налякати їх, що там за парканом страшно, там за парканом вас не люблять і нічого туди їхати.
І ось, переглядаючи всі ці кадри, розумієш, що для кремля російський народ і є той самий - справжній ворог. Бо ж поза телевізором життя країни, якій природа дала все - і нафту, і газ, і золото, алмази, нікель і далі по списку - ну ніяк не відповідає статусу наддержави. Тож виникає питання, а може, насправді, ті русофоби набагато ближче, ніж всі думали?
- Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения.
За ширмою боротьби з міфічними ворогами, російська еліта десятиліттями обкрадає свій народ. І без каналізації у містах, росіяни обходяться не з вини англосаксів.
- Ни водопровода, ни канализации. К таким условиям должны приспосабливаться жители Подмосковной Балашихи. Ситуация обострилась после того, как рухнул единственный уличный туалет.
І не європейці вирубають тайгу.
- Из-за того, что лес валят в Иркутской области, у нас начались пожары.
А тим часом, діти російської еліти вчаться за кордоном і живуть на розкішних віллах в Європі та Америці.
Микола Давидюк, політолог:
Еліта завжди була західною. Подивіться останні фото Лаврова: годинник – американський, телефон - американський, футболка - американська.
Ви запитаєте - а що ж прості росіяни? Невже, вони цього не бачать?
Олег Саакян, політолог:
В кожному росіянинові живе ось ця маленька людина. Феномен російської культури, який їй каже: " А что, а если бы меня допустили, я что бы так не делал? Я что своих детей так бы не упаковал?
Ось і робимо висновок, що вся ця русофобська тема - суто телевізійна лякалка для глибинного народу, який путіну потрібен для двох цілей - працювати та воювати.
- Я люблю военных, красивых, здоровенных.
Війна, між іншим, культова для росіян тема. Тому кремлівським русофобам вигідно тримати свій народ у постійному страху - зомбувати і доводити до істерики.
- Мы сидим действительно в кольце врагов. Наших бывших союзников берут за глотку к стенке.
Микола Давидюк, політолог:
Вони творять злочини, вбивають, ґвалтують, нападають без причини на країни, а потім кажуть - дивіться, це не ми. Те, що ви нас ненавидите, це через те, що ви русофоби. І от зараз вони створюють собі образ таких євреїв 21-го століття: дивіться, нас переслідують, нам не дають нормально жити, чому вони до нас пристали - закриваючи очі на те, що в Україні йде війна.
З початку повномасштабної війни в Україні - у соцмережах з'являється дедалі більше розгублених звернень росіян, що скаржаться на свою тяжку долю.
- Кого-то не пустили в ресторан, потому что русский, кому-то отказали в предоставлении услуг, сославшись на то, что русский. Мою знакомую уволили с работы только потому что она русская.
Тож якщо метою так званої спецоперації путіна було - перетворити росіян у вигнанців, то кривавого диктатора можна привітати. І як люблять примовляти у кремлі - ну хоч щось "пішло за планом".
- Никто не приносил такого катастрофического ущерба нашей стране в истории из её правителей, как вот этот черт.
Вдумайтеся, сьогодні жодна цивілізована країна не підтримує рф. Більшість росіян не розуміють, чому весь світ постав саме зараз, через війну в Україні. Вони ж мовчали і раніше - під час воєнних злочинів у Молдові, Чечні, Грузії, Сирії.
- Я не управляю танковой дивизией, я не принимал эти решения. Конкретные решения не в моей зоне ответственности, вне зоны ответственности многих моих друзей. Мы этот политический курс на самом деле не выбирали. Тут можно было бы оставить параграф для честных выборов в России, да? Но я не буду в это углубляться, потому что сейчас давать интервью - страшно.
"Подобається, не подобається…" - як любить примовляти путін. А за скоєні в Україні злочини доведеться відповідати не одному поколінню росіян.
Микола Давидюк, політолог:
Потрібно було виходити на великі мітинги, протести проти Путіна, потрібно було зупинити Путіна і не пустити людей на війну проти України. Вони нічого з цього не зробили. Ми ще бачили соціологію, 73 - 83 відсотки підтримки війни. Тобто, люди підтримали війну, їм подобалось війна. Вони хотіли цієї війни.
А поки емігранти з росії, що обживаються у Європі, роздають своїм співвітчизникам поради, як поводитися за кордоном.
- Купите футболку с украинским флагом, носите в качестве оберега заграницей. Естественно порицайте все действия Путина, то есть открыто говорите, что вы против того, что сейчас происходит.
Лякалка, яку путін вигадав, аби відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем - стала реальністю. І поки росіяни будуть потурати своєму вождю, відхрещуючись від відповідальності - вони приречені на вигнання, ізоляцію та бідність. Хоча до бідності їм якраз не звикати.
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