Удар по пологовому будинку у Вільнянську: з'явилося відео моменту удару [ Редагувати ]
В ніч проти середи, 23 листопада, окупанти обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. З'явилися відео моменту "прильоту".
Так, близько 2:00 дві російські ракети С-300 прилетіли по міській лікарні. Одна з них влучила в пологовий будинок. Пошкоджені терапевтичне, операційне відділення. Зараз усю лікарню евакуйовують.
Постраждав лікар-акушер. Його відвезли в опікову лікарню Запоріжжя. Медик перебував під завалами, отримав опіки й осколкові поранення ніг.
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