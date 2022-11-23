Ракетний удар по Вільнянську на Харківщині / Фото: Олександр Старух/телеграм

В ніч проти середи, 23 листопада, окупанти обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. З'явилися відео моменту "прильоту".

Так, близько 2:00 дві російські ракети С-300 прилетіли по міській лікарні. Одна з них влучила в пологовий будинок. Пошкоджені терапевтичне, операційне відділення. Зараз усю лікарню евакуйовують.

Постраждав лікар-акушер. Його відвезли в опікову лікарню Запоріжжя. Медик перебував під завалами, отримав опіки й осколкові поранення ніг.