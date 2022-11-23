В Одеській області пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: fonar.tv
У середу, 23 листопада, в Одеській області пролунали вибухи. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
У регіоні оголосили повітряну тривогу.
Повідомляють про вибухи в Одеській області.
Варто зазначити, що майже у половині областей України оголосили повітряну тривогу. В Одеській області тривога почалася о 12:27.
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