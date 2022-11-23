Відновлення подачі електроенергії, яка була перервана внаслідок масштабного ракетного удару росії по Україні, здійснюється згідно з діючими протоколами, підстав для паніки немає.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні відбулась сьома масована терористична атака на енергетичні об’єкти України. За інформацією Повітряних сил, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. На жаль, є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі диспетчери та інженери оператора працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Енергетики оцінюють масштаб ушкоджень і відразу розгортають ремонти всюди, де це можливо.

Також енергетики попросили враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом у деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

"Підстав для паніки немає. "Укренерго" має чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються", - заявили в компанії.

Як повідомляється, першими заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури: водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються.