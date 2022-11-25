Фахівці завершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглим населеним пунктам. Про це повідомляє з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Херсонці, аби ваші електроприлади не згоріли, не вмикайте їх, щойно з’явиться світло. Можливі коливання напруги від 190 до 260 вольт. Залишіть увімкненим тільки освітлення.

Янушевич також зазначив, що не потрібно одразу перевантажувати електромережу, оскільки вона може не витримати.

За його словами, жителі можуть поступово вмикати побутові електроприлади щойно ситуація з електропостачанням стабілізується.