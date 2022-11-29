У Херсоні затримали заступника мера з команди Сальдо, який працював на окупантів [ Редагувати ]
Оперативники Державного бюро розслідування затримали заступника міського голови Херсона, який під час окупації міста працював на ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.
Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.
За даними джерел "Української правди", йдеться про Володимира Пепеля.
До російського вторгнення цей чиновник відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона працював на окупантів і відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Володимир Пепель
Раніше у Херсоні затримали працівника СІЗО, який працював на окупантів і випустив в'язнів.
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