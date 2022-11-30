"Постачання американських систем ППО Україна чекає до кінця року" - Єрмак [ Редагувати ]
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна розраховує, що США здійснять додаткові постачання засобів ППО. Сторони обговорюють усі можливі варіанти допомоги. Про це він сказав для Financial Times.
Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що додаткове постачання засобів ППО "можливі до кінця року".
Наші партнери точно знають, що нам буде необхідно сьогодні, наступного тижня, наступного місяця. Однак ми, як і раніше, обговорюємо з ними низку питань, які, як ми вважаємо, потрібно вирішити. Я говорю про танки, про ракети великої дальності, про літаки і, звісно, про ППО.
Як зазначає видання, адміністрація Байдена терміново коригує свої плани, щоб зробити пріоритетом постачання в Україну генераторів та засобів ППО, включаючи ракети для зенітних ракетних комплексів NASAMS.
Йдеться частково про постачання засобів ППО, які ми можемо передати прямо зараз, і частково про ті, які можна буде відправити пізніше, і зараз ми вивчаємо всі можливі варіанти.
по темі
росія намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО
Україна закликала США пришвидшити постачання систем протиповітряної оборони
Найближчими днями Сполучені Штати планують надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури
Під час саміту в Бухаресті країнам-членам НАТО необхідно ухвалити рішення щодо нарощування постачання систем протиповітряної оборони в Україну
США після втручання Китаю нібито зірвали постачання МіГ-29 із Польщі до України. В обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу путіна". Про це пише The Spectator
У середу, 23 листопада, держава-терорист випустила по об’єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту 70 крилатих ракет. 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони