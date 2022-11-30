Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна розраховує, що США здійснять додаткові постачання засобів ППО. Сторони обговорюють усі можливі варіанти допомоги. Про це він сказав для Financial Times.

Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що додаткове постачання засобів ППО "можливі до кінця року".

Наші партнери точно знають, що нам буде необхідно сьогодні, наступного тижня, наступного місяця. Однак ми, як і раніше, обговорюємо з ними низку питань, які, як ми вважаємо, потрібно вирішити. Я говорю про танки, про ракети великої дальності, про літаки і, звісно, про ППО.

Як зазначає видання, адміністрація Байдена терміново коригує свої плани, щоб зробити пріоритетом постачання в Україну генераторів та засобів ППО, включаючи ракети для зенітних ракетних комплексів NASAMS.