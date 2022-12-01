Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу [ Редагувати ]
російські загарбники затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Частина Херсонської та Запорізької областей залишились без питної води.
Про це повідомляє в Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"На жаль, інформація про затоплення ГНС (головної насосної станції) Каховського магістрального каналу внаслідок обстрілу окупантів, підтверджується", - написав Хлань.
За його словами, це загрожує тим, що Південь залишиться без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької без питної води.
"Щоб точно говорити про наслідки - потрібен доступ до ГНС. Окупанти туди фахівців не пускають. Якщо не почати вирішувати проблеми зараз - ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу", - додав депутат облради.
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