Окупанти вдарили ракетами по Запорізькій області: голова ОВА показав наслідки [ Редагувати ]
російські війська вдарили ракетами по населеному пункту в Запорізькій області, і внаслідок ворожої нічної атаки було пошкоджено будинки.
Про це 3 грудня в Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Чиновник поінформував про два "прильоти" у населеному пункті, назви якого не став поки що озвучувати.
"Вночі ворог знову наніс удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель", - йдеться в повідомленні.
При цьому глава ОВА зазначив, що, за попередньою інформацією, жертв, на щастя, немає.
по темі
З-під завалів житлового будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, куди вночі влучила російська ракета, дістали тіла сімох загиблих. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
З Михайлівки виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. У Пологах та Інженерному окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У Бурчаку окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни зосередилися на знищенні української енергетики, а тому далі битимуть ракетами по Україні
У Дніпрі ракетним ударом пошкоджено приватне підприємство, знищено виробничі приміщення та вантажівки. Про це повідомили у Нацполіції
Окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом
У Чорному морі вперше за кілька днів з'явився російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", що може свідчити про підготовку нових ударів по Україні. У пунктах базування перебувають споряджені ракетоносії, які можуть вийти у море і завдати ракетних ударів упродовж кількох годин. Завадити виходу кораблів у Чорне море може штормова погода