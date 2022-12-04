В ніч проти неділі, 4 грудня, окупанти десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти вразили Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Без загиблих та поранених.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські будівлі, гаражі та лінії електропередач.

В інших громадах з'ясовують деталі атак, повідомив Резніченко.