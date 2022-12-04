Окупанти вночі 10 разів накривали Нікопольський район "Градами" [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 4 грудня, окупанти десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Окупанти вразили Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Без загиблих та поранених.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські будівлі, гаражі та лінії електропередач.
В інших громадах з'ясовують деталі атак, повідомив Резніченко.
по темі
У рф готують нові ракетні удари по території України, і поки у неї є ракети, вона не заспокоїться
У п'ятницю, 25 листопада, окупанти завдали удару по Херсону
У четвер, 24 листопада, у Херсоні повідомляють про обстріл міста
У понеділок, 21листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона
Українські війська нарощують темпи контрнаступу на лінії Кремінна-Сватове, в той час як росіяни продовжують безуспішні спроби взяти Бахмут