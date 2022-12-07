ЗСУ минулої доби знищили 17 безпілотників росіян [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Українські захисники минулої доби збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що у ніч на 7 грудня після тритижневої паузи окупанти знову застосували дрони камікадзе Shahed-136/131, які запустили орієнтовно з південно-східного напрямку. З 14 ворожих дронів 11 збили Повітряні сили, ще три - ППО Сухопутних військ.
Також про збитий дрон Shahed-136 повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що окупанти вночі намагалися атакувати регіон, проте сили ППО збити ворожий безпілотник.
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