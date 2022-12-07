Двоє людей загинули та троє постраждали внаслідок двох ракетних ударів по Запоріжжю минулої доби. Вдень ворог поцілив у Новософіївку. Вночі підступно вдарив по Степнянській громаді. Наслідки обстрілів бачив наш кореспондент Сергій Вендін.

Сергій Вендін, кореспондент:

Цієї ночі у Запоріжжі знову було гучно. Окупанти ракетами комплексу С-300 підступно вдарили по Степнянській селищній громаді, що межує з обласним центром. Внаслідок удару була пошкоджена критична інфраструктура, а в десятках приватних будинків вибило шибки. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих.

Інша ворожа ракета серед білого дня вдарила по дорозі на околиці села Новософіївка. На вулиці були люди - велика родина.

Наталя, жителька Новософіївки:

Не знаємо: чи приїхали діти, чи уїжджали діти… Син з невісткою, з дитинкою. Дитині около двух. У якому вони состояніі я не знаю, батьки погибли.

Загинули двоє людей та троє поранені, з-поміж них - дитина. У цій трагедії Анатолій втратив сестру.

Анатолій, житель Новософіївки:

Вийшли до машини і якраз вибух. Плємянніка з дитиною одкинуло - чьо і остались меньш пошкоджені.

Будинок чоловіка майже за 100 метрів від вирви. Вибухова хвиля зруйнувала дах, вибила майже всі шибки. Єдине вціліле вікно Анатолій закрив металом за кілька хвилин до прильоту.

Анатолій, житель Новософіївки:

Тільки заколотив оце вікно… Через 15-20 хвилин, зайшов в хату грітися, і вибух.

Це й врятувало родину чоловіка від уламків скла.

Дар'я, жителька Новософіївки:

Мы стоим здесь с вами разговариваем благодаря вот тому куску железа. Окна все выбиты, все разбито. Ребенку пол года. - Де сьогодні ночуватимите? - У мамы. Либо сейчас позабиваем окна. Нам некуда идти.

Вибухова хвиля дісталася й інших будинків навкруги. Дехто відмовляється виїжджати з напівзруйнованих хат.

Нет! Це ніколи не… Нет, не завтра.

Куди цілили кремлівські ординці, для місцевих загадка, адже навкруги жодного військового чи промислового об'єктів.