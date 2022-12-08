Угорщина відмовилась підтримувати новий пакет санкцій проти росії - FT [ Редагувати ]
Під час зустрічі представників країн ЄС 7 грудня Угорщина виступила проти нового пакету антиросійських санкцій, а також відмовилася від підтримки пропозиції щодо подвоєння фонду для надання зброї Україні. Про це повідомили джерела Financial Times у Брюсселі.
В ЄС вважають, що Угорщина навмисне гальмує всі рішення ЄС, які вимагають одностайності 27 держав-членів.
Брюссель повідомив Угорщину, що фінансової підтримки у розмірі 5,8 млрд євро для відновлення після пандемії та інших коштів від ЄС не надійдуть найближчим часом. У відповідь вона використовує найпотужнішу зброю, яка має: накладення вето на будь-яке рішення ЄС, що вимагає одностайності всіх 27 держав-членів.
Співрозмовники видання пояснили, що очікують продовження подібного підходу Угорщини до законодавчих ініціатив ЄС, у тому числі тих, що не стосуються української теми.
Нам слід очікувати радикальних кроків, ми повинні бути готові.
6 грудня через позицію Угорщини країни ЄС не змогли погодити пакет допомоги Україні на 18 млрд євро. Будапешт послідовно дотримується такого політичного курсу від початку російського вторгнення в Україну.
по темі
Під час засідання Євроради 6 грудня країни-члени ЄС не змогли повністю узгодити пакет фінансової допомоги для України, який передбачає надання їй кредитної підтримки у розмірі до 18 млрд євро в 2023 році. Раніше узгодження пакету відмовилася підтримати Угорщина
Президент Володимир Зеленський закликав західні країни підтримати заявки України на вступ до НАТО та Євросоюзу. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет
Які країни найактивніше залучені до тренування воїнів, а які приєднаються вже найближчим часом - розповість наша спеціальна кореспондентка у Британії Світлана Чернецька.
У Брюсселі обговорюється запровадження нового - дев'ятого - пакету санкцій проти росії з початку повномасштабної війни. Під нові санкції можуть потрапити до 180 позицій у галузі технологій, фінансів і медіа
Розширення Євросоюзу має поширюватися від Балкан до Грузії та досягати України та Молдови. Однак можливе це лише за повноцінного членства в союзі Туреччини. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті