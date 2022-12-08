Під час зустрічі представників країн ЄС 7 грудня Угорщина виступила проти нового пакету антиросійських санкцій, а також відмовилася від підтримки пропозиції щодо подвоєння фонду для надання зброї Україні. Про це повідомили джерела Financial Times у Брюсселі.

В ЄС вважають, що Угорщина навмисне гальмує всі рішення ЄС, які вимагають одностайності 27 держав-членів.

Брюссель повідомив Угорщину, що фінансової підтримки у розмірі 5,8 млрд євро для відновлення після пандемії та інших коштів від ЄС не надійдуть найближчим часом. У відповідь вона використовує найпотужнішу зброю, яка має: накладення вето на будь-яке рішення ЄС, що вимагає одностайності всіх 27 держав-членів.

Співрозмовники видання пояснили, що очікують продовження подібного підходу Угорщини до законодавчих ініціатив ЄС, у тому числі тих, що не стосуються української теми.

Нам слід очікувати радикальних кроків, ми повинні бути готові.

6 грудня через позицію Угорщини країни ЄС не змогли погодити пакет допомоги Україні на 18 млрд євро. Будапешт послідовно дотримується такого політичного курсу від початку російського вторгнення в Україну.