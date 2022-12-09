У рф скликають Радбез ООН щодо України: про що говоритимуть [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 грудня, росія ініціювала засідання РБ ООН, щоб обговорити постачання Україні озброєнь Заходом. Про це свідчить графік засідань ООН.
Засідання відбудеться у п'ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
росія активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження військової активності НАТО та Заходу в Європі.
по темі
Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Karaya, Вадиму Ворошилову, з врученням ордену "Золота зірка"
Президент рф володимир путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій
З російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно для того, щоб війна закінчилася
У Міністерстві оборони росії назвали мету масованих ударів по Україні